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Ізраїль оголосив про нову допомогу Україні після масованого обстрілу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ізраїль оголосив про нову допомогу Україні після масованого обстрілу
За словами посла, Єрусалим передасть системи водопостачання, які забезпечать питною водою десятки тисяч людей
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Допомогу буде передано через Національне агентство з міжнародного співробітництва при МЗС Ізраїлю

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар доручив своєму відомству надати Україні додатковий пакет допомоги. До нього ввійдуть сучасні системи водопостачання для сотень тисяч громадян у районах, де інфраструктуру було зруйновано внаслідок російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ізраїльського посла Михаеля Бродського.

Допомогу буде передано через Національне агентство з міжнародного співробітництва при МЗС Ізраїлю. Зазначається, що кожна із систем водопостачання зможе забезпечити питною водою десятки тисяч людей. Вони будуть встановлені в східних регіонах України, де населення страждає від гострої нестачі води.

«Нова гуманітарна допомога фінансується з бюджету Міністерства закордонних справ і є продовженням прихильності Ізраїлю підтримці України. Від початку війни, у лютому 2022 року, Ізраїль уже надав значну гуманітарну допомогу, включно з повітряними та наземними «мостами» з поставками продовольства, медикаментів та іншого необхідного обладнання. У перші місяці війни також був розгорнутий польовий госпіталь, а в першому кварталі 2025 року було розподілено сотні генераторів у постраждалих від обстрілів регіонах», – написав він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало заяву посла Михаеля Бродського про передачу Україні систем ППО. Росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень після заяви посла Михаеля Бродського. Він розповів, що Єрусалим передав системи Patriot, які країна колись отримала від Сполучених Штатів та були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х.

Як відомо, офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

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Теги: Ізраїль гуманітарна допомога Михайло Бродський

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