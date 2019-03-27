В Україні з початку року засудили 74 корупціонери



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За майже три місяці органи прокуратури облікували 2739 фактів хабарництва та інших корупційних злочинів

З початку поточного року в Україні 74 особи отримали вирок суду по справах щодо хабарництва й інших корупційних злочинів. Про це свідчать дані, наведені на сайті Генеральної прокуратури.

За даними ГПУ, усього з початку поточного року органи прокуратури облікували 2739 фактів хабарництва та інших корупційних злочинів. 707 таких справ уже скеровані до суду.

При цьому, як зазначили в Генпрокуратурі, 74 особи з початку року вже засуджені за хабарництво й інші корупційні злочини.

Також зазначимо, що за 2,5 роки за корупційні злочини засудили 2 765 людей, йдеться у звіті Генеральної прокуратури України за червень 2016 – грудень 2018 року. Згідно з документом, за цей час правоохоронці виявили 22 052 корупційні правопорушення, 5 471 провадження направили до суду. У ГПУ стверджують, що серед службових осіб до відповідальності за корупційні злочини притягли 6 198 людей, найбільше – 612 – з поліції.

Напередодні у Львові поліцейського затримали на хабарі $1200 за відстрочку від призову до армії. Також на Київщині прокурору пропонували хабара на $5 тис. Крім того у вівторок службовця комунального підприємства затримали на хабарі у $2 тис.

Як повідомлялося, СБУ оголосила підозру фігурантці «фейкових платежів» для однієї із партій.

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