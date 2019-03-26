СБУ оголосила підозру фігурантці «фейкових платежів» для однієї із партій



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У банку забезпечили незаконне оформлення платежу Фото: Прокуратура Києва

Журналісти стверджують, що йдеться про платежі для партії «Батьківщина»

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру громадянці України, яка внесла понад 2.2 мільйони гривень на підтримку однієї з політичних партій через підставних осіб. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури. Разом з керівником відділення одного з банків, яка і забезпечила проведення платежів, жінка внесла на рахунок партії гроші від імені 15 громадян, використавши їхні персональні дані.

За інформацією ЗМІ, мова йде про фінансування партії «Батьківщина», а жінкою, якій оголосили підозру, є киянка Анастасія Гребенюк. Найвірогідніше, що її матір’ю є Катерина Ярова, яка, в свою чергу, керує відділенням «ПриватБанку» у селищі Саврань на Одещині. У розслідуванні журналістів телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом» про «фейкові» внески на рахунок «Батьківщини» саме Саврань фігурує як один з лідерів за цими ж внесками.

На Фейсбук-сторінці Гребенюк є спільні фото з іншими фігурантами розслідування журналістів, зокрема з Владиславом Коречним. Останній у 2018-му нібито віддав «Батьківщині» понад мільйон гривень, але до цього шукав роботу охоронцем в Києві.

Гребенюк підозрюють в порушенні порядку фінансування політичної партії. Нині силовики вирішують питання щодо оголошення підозри і Катерині Яровій.

Раніше журналісти дізналися, що частина платежів на рахунок партії «Батьківщина» робилася від імені людей, які про це взагалі не знали, або ж знали, але не мали можливості перераховувати таких сум.