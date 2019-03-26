У Вінниці обрали запобіжний захід посередникам, які допомагали отримувати водійські посвідчення за хабарі



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Чоловік та жінка допомагали отримати сертифікати про навчання в автошколі та сприяли позитивній здачі екзаменів

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області 23 березня 2019 року розглянув два клопотання про застосування запобіжних заходів стосовно посередників, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду.

За версією слідства, 46-річний чоловік та 34-річна жінка за попередньою змовою із посадовцями територіального сервісного центру МВС України у Вінницькій області, вимагали та отримували неправомірну вигоду за отримання посвідчення водія відповідної категорії. Так, за певну суму коштів посередники допомагали отримати сертифікати про навчання в автошколі та сприяли позитивній здачі екзаменів.

Дослідивши матеріали клопотання, суд застосував до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави.

Стосовно 34-річної підозрюваної, суд ухвалив застосувати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, з 19:00 до 07:00 ранку, на 60 днів (жінка має на утриманні хвору малолітню дитину).

Наразі тривають слідчі дії.