Справа про підкуп виборців: на Одещині у керівника відділення «Приватбанку» виявлена «чорна каса»



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Правоохоронні органи припинили незаконну діяльність під час розподілу 1 млн 300 тис. грн «на майбутню винагороду підконтрольним членам комісій та спостерігачам», - Сарган

«Виборча мережа» працювала на території п'яти районів Одеської області - генпрокуратура

Співробітники прокуратури, Служби безпеки України та Нацполіції виявили в Одеській області факти незаконної організації виборчого процесу на користь однієї з політичних сил. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, пише «Інтерфакс».

«Мережа протиправної діяльності поширювалася на території п'яти районів Одеської області: Балтського, Подільського, Окнянского, Кодимського і Савранського. «Чорна каса» перебувала і працювала в режимному приміщенні одного з відділень «ПриватБанку» в м. Подільськ, а саме в службовому кабінеті керівника зазначеного відділення, яка з 2011 року обіймає посаду начальника структурного підрозділу банку ще задовго до переводу банківської установи в статус державної», - написала на у суботу на своїй сторінці Сарган.

За її словами, правоохоронні органи припинили незаконну діяльність під час розподілу 1 млн 300 тис. грн «на майбутню винагороду підконтрольним членам комісій та спостерігачам».

«Виборча мережа» - це підкуп представників виборчих комісій, які повинні були гарантувати голосування за кандидата на виборах президента України. Залежно від розміру виборчої дільниці, представникам комісій планували платити 2-3 тис. грн», - написала прес-секретар генпрокурора.

Сарган стверджує, що під час обшуків правоохоронці вилучили списки з особистими даними виборців, відомостями про можливу прихильності кандидатів на виборах, записи з розподілом грошей між волонтерами та представниками виборчкомів, а також іншу документацію.

«Зафіксували схему контролю за голосуванням через підконтрольних осіб», - також зазначила Сарган.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) і ч.4 ст.160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України ).

Сарган не повідомила, на користь якої політичної сили діяла незаконна схема підкупу виборців, однак процитувала слова генпрокурора України Юрія Луценка: «На тлі заяв кандидата Ю. про вселенський підкуп владою - чергові уроки арифметики «чорної готівки» для її всеукраїнської мережі депутата Д.».

Як повідомлялося, 21 лютого 2019 року заступник голови СБУ Віктор Кононенко повідомив, що один з народних депутатів України є організатором і керівником, так званої, «виборчої піраміди» з підкупу виборців, що діяла в різних регіонах України.

Як зазначалося, координував і фінансував цю «виборчу піраміду» народний депутат з фракції «Батьківщина» (лідером якої є кандидат у президенти України Юлія Тимошенко) Валерій Дубіль. У кожній області організація мала свого представника і одним з таких осіб був член ВО «Батьківщина» Руслан Богдан.

Пізніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Державне бюро розслідувань викликає на допит нардепа Валерія Дубіля в справі про підкуп виборців. Однак народний депутат Дубіль не з'явився на допит в ДБР.

6 березня генеральний прокурор Луценко повідомив, що правоохоронці затримали двох осіб, які намагалися дати хабар в розмірі 5 млн грн в доларовому еквіваленті кандидату в президенти України, нардепу Юрію Тимошенко за відмову балотуватися. За словами генпрокурора, замовником шантажу і підкупу кандидата виявився народний депутат Валерій Дубіль.