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    В Україні за місяць подорожчали ліки

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    В Україні за місяць подорожчали ліки

    Подорожчали як вітчизняні, так і імпортні ліки

    За місяць в Україні ціни на ліки зросли в середньому на 0,5%. Про це свідчать дані Держстатистики.

    За даними відомства, подорожчали як вітчизняні, так і імпортні ліки.

    Так, антибіотики вітчизняні подорожчали на 0,17 грн - до 15,57 грн за 10 таблеток, капсул. Антибіотики імпортні - на 1,56 грн - до 103,35 грн за 10 таблеток (капсул).

    Вітчизняні судинорозширювальні засоби зросли в ціні на 0,5 грн - до 10,1 грн, імпортні судинорозширювальні засоби - на 0,35 грн, до 47,9 грн (за 10 таблеток, капсул, ред.).

    Крім того, подорожчали жарознижувальні та знеболювальні препарати: вітчизняні - на 0,3 грн, до 7,63 грн, імпортні - на 0,36 грн, до 13,58 грн (за одиницю).

    Джерело: УНН

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