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    В Україні заборонили зеленку і йод вітчизняного виробника

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    В Україні заборонили зеленку і йод вітчизняного виробника

    Аптекам заборонили продавати 18 препаратів

    В Україні заборонили 18 медпрепаратів підприємства Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії) НАН України. Про це йдеться в розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

    У документі говориться, що заборона вводиться для усунення порушень ліцензійних умов. Розпорядження забороняє реалізацію, зберігання та застосування зазначених лікарських засобів, вироблених до 25.02.2019 українським Державним підприємством Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України.

    Під заборону потрапили:

    • Розчин аміаку, розчин для зовнішнього застосування 10% по 40 мл,
    • Діамантовий зелений розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1% по 20 мл,
    • Валеріани настоянка, по 25 мл або по 30 мл,
    • Водню пероксид розчин для зовнішнього застосування 3% по 40 мл, по 100 мл,
    • Йод розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5% по 20 мл у флаконах.

    Аптекам і лікарням, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, пропонується невідкладно перевірити наявність препаратів.

     

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