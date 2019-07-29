В Україні закрили реєстр корупціонерів
Останнє оновлення даних відбулося 25 червня 2019 року
Мін’юст припинив публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.
«Починаючи з 14 серпня 2018-го року списки корупціонерів публікували на порталі відкритих даних кожні 7-10 днів. Проте останнє оновлення даних відбулося 25 червня 2019 року», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, згідно з останнім оновленням в Україні було зареєстровано понад 23,9 тисячі корупціонерів.
На запит у НАЗК повідомили, що процес знаходиться на стадії оголошення тендеру для пошуку технічних підрядників, і реєстр опублікують тоді, коли цей процес завершиться. Точна дата публікації залишається невідомою.