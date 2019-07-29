В Україні закрили реєстр корупціонерів



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Останнє оновлення даних відбулося 25 червня 2019 року

Мін’юст припинив публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.

«Починаючи з 14 серпня 2018-го року списки корупціонерів публікували на порталі відкритих даних кожні 7-10 днів. Проте останнє оновлення даних відбулося 25 червня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згідно з останнім оновленням в Україні було зареєстровано понад 23,9 тисячі корупціонерів.