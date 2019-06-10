Міносвіти: вступ на бакалавра почнеться з 10 липня



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Вступники можуть подати не більше 7 заяв не більше як на 4 спеціальності на бюджетні місця

Вступники до закладів вищої освіти на основі сертифікатів ЗНО та творчих конкурсів зможуть реєструвати електронні кабінети в системі ЄДЕБО з 1 липня, прийом заяв та документів розпочнеться з 10 липня.

Про це йдеться у відеороз’ясненні Міністерства освіти та науки, яке оприлюднено на сайті відомства.

«Для вступників, які цього року бажають вступити на бакалавра та магістра (медичного фармацевтичного ветеринарного спрямування) існують такі терміни вступу: для вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів, складених з 1 по 10 липня. 1 липня починається реєстрація електронних кабінетів вступників, 10 липня починається прийом заяв та документів, який триватиме до 22 липня», - розповіла у роз'ясненні державний експерт Анжеліка Кернічна.

26 липня виші мають оприлюднити рейтингові списки, до 31 липня вступники повинні виконати вимоги до зарахування - принести у ЗВО оригінали документів для вступу на бюджетні місця, 1 серпня відбудеться зарахування на бюджетні місця.

Зарахування на контрактні місця відбувається до 30 вересня. Оприлюднення рейтингових списків на контракт повинно відбуватися не раніше 1 серпня.

Абітурієнти, які вступають на основі співбесіди, також можуть реєструвати електронні кабінети з 1 липня, прийом заяв та документів триватиме з 10 по 16 липня, вступні випробування відбуватимуться з 17 по 22 липня, співбесіди проводитимуться з 17 по 19 липня. Оприлюднення рейтингового списку - до 20 липня, до 22 липня вступник мають виконати вимоги до зарахування, зарахування на бюджетні місця відбудеться 22 липня.

Також у МОН повідомили, що в 2019 році при вступі в університети приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років, крім результатів з іноземних мов. Результати ЗНО з іноземних мов дійсні 2018 та 2019 року.

Кількість заяв та спеціальностей не змінилися з минулого руку. Як і раніше вступники можуть подати не більше 7 заяв не більше як на 4 спеціальності на бюджетні місця.

На контрактні місця кількість заяв не обмежується.