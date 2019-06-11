В Україні завтра обіцяють максимальну для цього місяця спеку



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У Києві 12 червня буде сухо та спекотно

В Україні в найближчу добу 12 червня в полі підвищеного атмосферного тиску очікується переважно суха погода, буде спекотно - з максимальною температурою повітря, характерною для середини червня, повідомляє Укргідрометцентр.

Опади не очікуються, лише на Закарпатті та Прикарпатті в другій половині дня подекуди короткочасний дощ і гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів 20-25°, на крайньому заході та сході країни місцями 13-15°; вдень 29-34°, в Карпатах 18-23°.

У Києві 12 червня буде сухо та спекотно: температура вночі близько 20°, вдень 31-33°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 12 червня найвища температура вдень була 34,0° у 2010 році, найнижча вночі 5,2° в 1950 році.

В Україні 13 червня без опадів, лише в Карпатському регіоні в денні години подекуди короткочасний дощ із грозою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 17-22°, удень 29-34°.

У Києві 13 червня сухо та спекотно. Температура вночі близько 20°, вдень 31-33°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Станом на 9:00 вівторка, 11 червня, температура води у Чорному й Азовському морях була 22-25 градусів; у р. Дніпро в межах Києва 24 градуси.