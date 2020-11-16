Сніг, мороз та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на понеділок

На сході України у понеділок очікується мінусова температура

У низці областей сьогодні місцями невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу

В Україні у понеділок, 16 листопада, у східних областях очікується сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура вночі та вдень 2-7° морозу.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Зазначається, що у Сумській, Чернігівській, Запорізькій та більшості центральних областей у понеділок місцями невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу; температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.

На решті території без істотних опадів, місцями туман; температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла, на заході країни та півдні Одещини до 10°.

У Києві сьогодні без істотних опадів, температура вночі та вдень у столиці 2-4° тепла.

Нагадаємо, увечері в неділю, 15 листопада, Київ накрив сильний густий туман.