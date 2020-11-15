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    Суспільство

    В Україні очікуються дощі: прогноз погоди на 15 листопада

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    На півночі та в центрі України очікують дощі - В Україні очікуються дощі: прогноз погоди на 15 листопада
    На півночі та в центрі України очікують дощі

    У Києві температура повітря підвищиться до 6-8 градусів

    В Україні в неділю, 15 листопада, на півночі та в центральній частині країни очікують дощі.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На території західних та південних областей вдень температура повітря підвищиться до 7-10 градусів тепла, а вночі - 3-5 градусів.

    На півночі та в центральній частині країни вдень буде 4-6 градусів тепла, а вночі - -1...1.

    На сході вдень температура повітря буде 2-4 градуси тепла, а вночі 0...-2.

    У Києві також очікують дощ. Вдень температура повітря підвищиться до 6-8 градусів тепла, а вночі - 3-5.

    Теги: прогноз погоди повітря дощ
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