В Україні завтра збережеться тепла погода, а в четвер знову дощитиме

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У найближчу добу встановиться суха і тепла погода

В Україні в найближчі добу 23 травня над територією країни буде панувати тепла повітряна маса, тому очікується підвищення температури, особливо денний, повідомляє Укргідрометцентр.

Поле підвищеного атмосферного тиску в більшості областей України забезпечить суху погоду.

Без опадів, лише вдень у західних, східних областях та Приазов`ї місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура вночі 9-14 °, на узбережжі морів до 16 °, вдень 23-28 °.

У Києві 23 травня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 12-14 °, вдень 25-27 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 23 травня найвища температура вдень була 32,2 ° у 2007 році, найнижча вночі 0,9 ° в 1904 році.

В Україні 24 травня в східній частині країни та Приазов'ї очікуються короткочасні дощі, грози; на решті території вночі - без опадів, а вдень місцями очікується невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м / с.

Температура вночі 10-15 °, на півдні та сході до 18 °; вдень 23-28 °, в західних областях 20-25 °.

У Києві 24 травня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі 12-14 °, вдень 25-27 °.

Станом на 9:00 вівторка, 22 травня, температура води в Чорному і Азовському морях була 18-22 °; в Дніпрі біля Києва 19 °.