В Україні збережеться спека, місцями дощі: прогноз погоди на 1 серпня

У столиці України опадів не передбачається

У середу, 1 серпня, атмосферний тиск на території Україні буде тільки зростати, також посилиться вплив антициклону з півночі. У більшості регіонах країни прогнозується суха і сонячна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, в перший день серпня очікується погода без опадів, лише в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°; у південній частині та на Закарпатті вночі 21-25°, вдень 30-33°.

У столиці України опадів не передбачається. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

У свою чергу народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook зазначила, що погода в Україні 1 серпня буде сонячною і спекотною. Температура повітря підніметься до +25...+33 градусів. Короткочасні дощі пройдуть лише в західних регіонах.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 1 серпня найвища температура повітря була +35,9 у 1936 році, найнижча вночі +10 в 1904 році.

Крім того, 31 липня о 9 годині ранку температура води в Чорному і Азовському морях була 25-28°, в Дніпрі в межах Києва 24°.