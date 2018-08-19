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    В Україні збережеться спека, місцями дощі: прогноз погоди на 19 серпня

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    В Україні збережеться спека, місцями дощі: прогноз погоди на 19 серпня

    Майже по всій території України пройдуть періодичні дощі

    У найближчу добу на півдні і сході України збережеться суха повітряна маса, на решті території очікується помірна і підвищена вологість повітря. Температура вище норми, лише в західній частині помірно тепло.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних, більшості північних, центральних та Одеській областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 13-18 °, на сході країни і півночі Лівобережжя 10-15 °, вдень 24-29 °; в південній частині вночі 18-23 °, вдень.

    На заході України дощ з грозою. Температура повітря вночі + 14... + 17 градусів, вдень + 25... + 28 градусів.

    У Карпатах грозовий дощ. Температура вночі + 14... + 16 градусів, вдень +28... + 30 градусів.

    На півночі України місцями дощ і гроза. Температура повітря вночі + 14... + 18 градусів, вдень + 25... + 28 градусів.

    У центрі України дощ і гроза. Температура повітря вночі + 16... + 19 градусів, вдень + 26... + 29 градусів.

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    На сході України сонячно. Температура повітря вночі + 12... + 16 градуси, вдень +26... + 31 градусів.

    На півдні України сухо. Температура повітря вночі + 19... + 23 градуси, вдень +28... + 32 градусів.

    У Криму без опадів. Температура повітря вночі + 19... + 21 градусів, вдень + 27... + 29 градусів.

    У Києві - короткочасні дощі, грози; температура вночі 17-19 °, вдень 26-28 °.

    Сьогоднішня злива знову призвела до того, що проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки», в яких потопають автівки та громадський транспорт.

    Більшість тунелів та підземок також повністю опинилися під водою. 

    Кияни в соцмережах повідомляють, що вода затопила вул. Еспланадну. На відео видно, як вода досягає вікон автівок, а деякі авто і взагалі майже затоплені.

    У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

    Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

    Раніше повідомлялося, що Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про високий рівень забруднення повітря у Києві.

    Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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