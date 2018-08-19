Нещадна стихія змусила Київ знову піти під воду: відео



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У столиці знову вирує негода

Сталося те, про що раніше попереджали синоптики: увечері 18 серпня столицю знову накрила потужна злива.

Сьогоднішня злива знову призвела до того, що проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки», в яких потопають автівки та громадський транспорт.

Більшість тунелів та підземок також повністю опинилися під водою.

Відео та фото мешканці Києва публікують у соціальних мережах.

На вулиці Еспланадній автомобілі майже повністю стоять у воді. На відео видно, як вода досягає вікон автівок, а деякі авто і взагалі майже затоплені.

Також можна побачити як чоловік штовхає власне авто, а транспортний засіб пливе по воді.

«На Еспланадній біда. В машинах є люди!», - пишуть у соцмережах.

Біля торговельного центру «Гулівер» утворилося справжнє озеро, в якому потонули автомобілі.

На вулиці Антоновича також стався потоп, а на додачу прорвало каналізацію.

В Українському гідрометцентрі зазначають, що гроза, вітер і сильний дощ триватимуть до кінця ночі 19 серпня.

У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше повідомлялося, що Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про високий рівень забруднення повітря у Києві.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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