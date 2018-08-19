Нещадна стихія змусила Київ знову піти під воду: відео
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Розсилка
У столиці знову вирує негода
Сталося те, про що раніше попереджали синоптики: увечері 18 серпня столицю знову накрила потужна злива.
Сьогоднішня злива знову призвела до того, що проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки», в яких потопають автівки та громадський транспорт.
Більшість тунелів та підземок також повністю опинилися під водою.
Відео та фото мешканці Києва публікують у соціальних мережах.
На вулиці Еспланадній автомобілі майже повністю стоять у воді. На відео видно, як вода досягає вікон автівок, а деякі авто і взагалі майже затоплені.
Також можна побачити як чоловік штовхає власне авто, а транспортний засіб пливе по воді.
«На Еспланадній біда. В машинах є люди!», - пишуть у соцмережах.
Біля торговельного центру «Гулівер» утворилося справжнє озеро, в якому потонули автомобілі.
На вулиці Антоновича також стався потоп, а на додачу прорвало каналізацію.
В Українському гідрометцентрі зазначають, що гроза, вітер і сильний дощ триватимуть до кінця ночі 19 серпня.
У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.
Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.
Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.
Раніше повідомлялося, що Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про високий рівень забруднення повітря у Києві.
Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.
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