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    В Україні зміняться правила платежів і грошових переказів: що передбачає новий законопроєкт

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    <span>Ринок платіжних послуг як в Україні, так і у цілому світі, постійно змінюється&nbsp;</span> - В Україні зміняться правила платежів і грошових переказів: що передбачає новий законопроєкт
    Ринок платіжних послуг як в Україні, так і у цілому світі, постійно змінюється 
    Фото з відкритих джерел

    У разі прийняття закону у цілому ринок платежів в Україні регулюватиметься по-новому

    У Верховній Раді ухвалили законопроєкт №4364 у першому читанні, який спрямований на зміну застарілих підходів до правового регулювання платіжного ринку, розширення кола постачальників платіжних послуг і для створення умов розвитку cashless economy в Україні.

    Про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Facebook. Головні зміни стосуються платежів і грошових переказів.

    Запропоноване проєктом регулювання платіжного ринку передбачає наступні ключові зміни на ринку платіжних послуг:

    • буде дев'ять платіжних послуг, з яких сім є фінансовими платіжними послугами, дві – нефінансовими; також буде визначено коло їх постачальників;
    • запроваджується можливість створення і діяльності малих платіжних установ зі спрощеними до них вимог. Постачальники платіжних послуг будуть набувати статусу фінансових установ одночасно з правом на надання платіжних послуг;
    • небанківські фінансові установи зможуть здійснювати платіжні операції без обов'язкової участі у платіжних системах;
    • випускати електронні гроші і емітувати платіжні карти зможуть не тільки банки, а й інші постачальники платіжних послуг, які отримали відповідну ліцензію;
    • буде створено регуляторну платформу для тестування послуг, технологій і інструментів на платіжному ринку, функціонування якої передбачає тісну взаємодію зі стартапами і розуміння їх потреб;
    • з’явиться підґрунтя для запровадження відкритого банкінгу у платіжній інфраструктурі України;
    • з’явиться можливість відкриття та ведення небанківськими надавачами платіжних послуг платіжних рахунків;
    • умови надання платіжних послуг стануть прозорішими, а клієнти отримуватимуть більше інформації про них;
    • підвищаться вимоги захисту прав користувачів, зокрема з метою мінімалізації кібершахрайства;
    • підвищаться вимоги до безпеки платіжних операцій, зокрема стосовно необхідності використання постачальниками платіжних послуг посиленої автентифікації користувачів.

    Раніше про законопроєкт №4364 розповідала й пресслужба Нацбанку.

    «Цей законопроєкт на фінансовому ринку називають законопроєктом «про відкритий банкінг». Хоча він більше – про новий рівень платіжних послуг, про якість та орієнтацію на клієнта. Ми впевнені, що новий закон створить умови для подальшого розвитку платіжних продуктів, сервісів і послуг. На ринок зможуть вийти нові учасники, що сприятиме зростанню здорової конкуренції. Завдяки цьому клієнти зможуть отримати нові зручні послуги – якісніші та за вигіднішу ціну», – підкреслив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

    Теги: економіка банки гроші закон фінанси послуги
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