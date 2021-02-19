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    Уряд хоче підтримати молодих фермерів. Нардепи ухвалили закон в першому читанні

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    Схвалення закону сприятиме збільшенню зайнятості на селі - Уряд хоче підтримати молодих фермерів. Нардепи ухвалили закон в першому читанні
    Схвалення закону сприятиме збільшенню зайнятості на селі
    Фото: pixabay

    Закон унормовує склад земельних ділянок фермерських господарств

    В Україні хочуть посилити підтримку фермерів до 35 років. Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 4046. За документ проголосував 291 народний депутат, повідомляє урядовий портал.

    Зазначається, що реалізація цього законопроєкту дасть можливість фермерським господарствам активніше брати участь у державних програмах підтримки та отримати доступ до кредитних ресурсів.

    «Водночас законопроєкт відкриває можливість запровадження окремих програм підтримки фермерам до 35 років», – заявив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.

    Закон унормовує склад земельних ділянок фермерських господарств, у користуванні яких є земділянки, передані їм на підставі Державних актів на право постійного користування.

    Планується розширити коло отримувачів держпідтримки через Укрдержфонд, закріпивши статус сімейних фермерських господарств, як отримувачів такої підтримки. Вводиться державна підтримка фермерського господарства, голова якого має вік до 35 років (включно).

    Очікується, що схвалення закону сприятиме збільшенню зайнятості на селі та створенню нових робочих місць у сільській місцевості.

    Нагадаємо, до відкриття в Україні ринку сільськогосподарських земель залишилося трохи більше чотирьох місяців: згідно з новим земельним законом №552-IX, прийнятим Верховною Радою рік тому, купівля-продаж сiльгоспземлі стартує 1 липня.

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    Теги: земля закон село фермерство фермер
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