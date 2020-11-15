У Нацбанку попередили: ринок платежів регулюватиметься по-новому

На ринок зможуть вийти нові учасники, що сприятиме зростанню здорової конкуренції, зазначили в Нацбанку

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №4364 про платіжні послуги, що здатний суттєво осучаснити регулювання діяльності українського ринку платежів і переказу коштів.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

«Цей законопроєкт на фінансовому ринку називають законопроєктом «про відкритий банкінг». Хоча він більше – про новий рівень платіжних послуг, про якість та орієнтацію на клієнта. Ми впевнені, що новий закон створить умови для подальшого розвитку платіжних продуктів, сервісів і послуг. На ринок зможуть вийти нові учасники, що сприятиме зростанню здорової конкуренції. Завдяки цьому клієнти зможуть отримати нові зручні послуги – якісніші та за вигіднішу ціну», - підкреслив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Ухвалення цього законопроєкту дозволить адаптувати законодавство України до законодавства ЄС, сформувавши правову основу для інтеграції українського платіжного ринку з європейським. Окрім того, це сприятиме модернізації платіжного ринку України та створить підґрунтя для подальшого його розвитку.

Норми цього документа спрямовані на:

зміну застарілих підходів до правового регулювання платіжного ринку;

розширення кола надавачів платіжних послуг та упорядкування їх діяльності на платіжному ринку;

встановлення правил надання платіжних послуг в Україні та вимог до надавачів платіжних послуг;

посилення захисту прав споживачів цих послуг;

підвищення безпеки та ефективності надання платіжних послуг, сприяння інноваціям.

Чинний закон про платіжні системи та переказ коштів в Україні, ухвалений ще в 2001 році, морально застарів. Він не відповідає вимогам сьогодення і кращим міжнародним практикам.

За цей час ринок платіжних послуг як в Україні, так і в цілому світі, зазнав значних технічних інновацій, що супроводжувалося появою нових видів послуг на ринку. Значна частина таких інноваційних платіжних послуг повністю або здебільшого перебувають поза межами регулювання чинного закону.

Тому Національний банк, залучивши зовнішніх експертів, розпочав у 2019 році підготовку нового законодавчого регулювання ринку платежів. У січні цього року законопроєкт було оприлюднено Національним банком для обговорення з учасниками платіжного ринку, в жовтні – фіналізований документ передано до Верховної Ради.

Цей документ базується на сучасних вимогах та враховуватиме норми європейських регуляторних актів, зокрема Другої платіжної директиви (PSD2), Директиви з електронних грошей (EMD).