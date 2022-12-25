В Україні зростуть тарифи на воду? Регулятор оприлюднив попередні ціни
Перше підвищення цін заплановане з 1 січня, а друге – з липня 2023 року
У 2023 році українців може чекати поетапне подорожчання послуг водопостачання та водовідведення. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) опублікувала відповідний проєкт постанови.
Згідно даних, перше підвищення цін на водопостоачання і водовідведення заплановане з 1 січня, а друге – з липня 2023 року. Утім, остаточне рішення ще не ухвалене. Нові тарифи планується розглянути 27 грудня.
Зазначається, що в Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.
У проєкті постанови регулятор пропонує встановити в обласних центрах такі ціни на водовідведення та водопостачання:
- Київводоканал - 39,28 гривні (21,69/17,59);
- Харківводоканал - 24,52 гривні (13,36/7,07);
- Львівводоканал - 29,12 гривні (19,44/9,68);
- Дніпроводоканал - 37,36 гривні (22,57/14,79);
- Полтававодоканал - 42,13 гривні (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб);
- Дніпро-Кіровоград (Кропивницький) - 54,22 гривні (30,19/24,036);
- Водоканал в Ужгороді - 50,27 гривні (30,75/19,51);
- Житомирводоканал - 51,80 гривні (24,97/26,83);
- Інфоксводоканал (Одеса) - 42,24 гривні (21,94/20,28);
- Херсонський водоканал - 30,67 гривні (15,78/14,91);
- Рівнеоблводоканал - 41,86 гривні (22,29/19,57);
- Чернігівводоканал - 39,816 гривні (19,82/19,99);
- Черкасиводоканал - 34,94 гривні (18,73/16,21);
- Іванофранківськводоекотехпром - 31,29 гривні (14,50/16,78);
- Хмельницькводоканал - 31,17 гривні (16,03/15,62);
- Дніпро-Західний Донбас - 46,74 гривні;
- Луцькводоканал - 31,73 гривні (13,76/ 17,96);
- Запорізький водоканал - 33,85 гривні (21,05/12,80);
- Вінницяоблводоканал - 37,29 гривні (24,57/12,72);
- Чернівціводоканал - 30,63 гривні (20,95/9,68);
- Тернопільводоканал - 44,46 гривні (21/23,46);
- Міськводоканал СМ (Суми) - 36,01 гривні (18,06/17,95);
- Миколаївводоканал - 34,04 гривні (14,61/13,76).
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