В Україні зростуть тарифи на воду? Регулятор оприлюднив попередні ціни

Перше підвищення цін заплановане з 1 січня, а друге – з липня 2023 року

У 2023 році українців може чекати поетапне подорожчання послуг водопостачання та водовідведення. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) опублікувала відповідний проєкт постанови.

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Згідно даних, перше підвищення цін на водопостоачання і водовідведення заплановане з 1 січня, а друге – з липня 2023 року. Утім, остаточне рішення ще не ухвалене. Нові тарифи планується розглянути 27 грудня.

Зазначається, що в Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.

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У проєкті постанови регулятор пропонує встановити в обласних центрах такі ціни на водовідведення та водопостачання: