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Пенсії та тарифи: які зміни чекають на українців в листопаді

Альона Боженко
glavcom.ua
Пенсії та тарифи: які зміни чекають на українців в листопаді
Що чекає на українців від 1 листопада 2022 року
фото ілюстративне

Від 1 листопада уряд підвищив вартість термінового оформлення паспортів

З 1 листопада на українців чекає низка змін. Зокрема здорожчає оформлення паспортів та з'являться електронні рецепти на деякі препарати.

Електронні рецепти на препарати

Пенсії та тарифи: які зміни чекають на українців в листопаді фото 1

З 1 листопада в Україні видаватимуть електронний рецепт на психотропні та наркотичні лікарські препарати. Термін дії Е-рецепта становитиме 10 днів. Перший електронний рецепт буде виписуватися при особистому відвідуванні лікаря, а наступні можна буде отримати дистанційно.

Виписати електронний рецепт можуть лише в тих лікарнях, які підключені до електронної системи охорони здоров'я. В інших установах рецепт будуть виписувати на паперових бланках.

Після отримання Е-рецепта пацієнту приходитиме повідомлення SMS, де будуть вказані унікальний номер і код погашення. Ці дані потрібно повідомити фармацевту в аптечному закладі, щоб мати змогу отримати лікарський засіб на руки.

Вважається, що запровадження цього етапу допоможе спростити доступ до необхідних препаратів тим пацієнтам, які потребують складного лікування. Водночас відбудеться цифровізація медичної сфери, що підштовхне Україну до євроінтеграції, оскільки контрольованість відпуску рецептурних ліків буде забезпечуватися набагато якісніше.

Зауважимо, з 2023 року планується почати третій етап – запуск Е-рецепта на всі препарати.

Вартість документів

Пенсії та тарифи: які зміни чекають на українців в листопаді фото 2

Від листопада в Україні подорожчає оформлення наступних документів:

  • оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів — від  252 грн до 496 грн,
  • оформлення закордонного паспорта за 3 чи 7 днів — від 704 грн до 992 грн,
  • оформлення й обмін проїзного документа біженця — від 226 грн до 452 грн,
  • оформлення й обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше, — від 168 грн до 336 грн,
  • оформлення й обмін посвідки на тимчасове проживання — від 352 грн до 452 грн,
  • оформлення й обмін картки мігранта —  від 199 грн до 399 грн.

Всі ці зміни прописані у постанові Кабінету Міністрів Україні № 1180 від 14 жовтня 2022 року. 

Податки на житло

Пенсії та тарифи: які зміни чекають на українців в листопаді фото 3

В Україні запроваджують нові податки на будівництво та продаж житла з 1 листопада. Тепер забудовникам доведеться платити 20% ПДВ за касовим методом, а інвесторам – податки з продажу осель.

Експерти припускають, що через нові податки, ймовірно, забудовники будуть вимушені підняти ціни на житло, а інвестори можуть втратити інтерес до інвестицій у нього, піти у «тінь» або ж продавати його ще дорожче.

Зазначимо, що деякі українці вкладають гроші у будівництво квартир, щоб перепродати житло на вигідніших для себе умовах.

Згідно з новим законом, якщо вони вирішать продати нову квартиру протягом року, то будуть змушені платити податок у розмірі 18% від прибутку – різницю між кінцевою вартістю квартири та ціною, за яку її купили у забудовника.

Тарифи на комуналку

Пенсії та тарифи: які зміни чекають на українців в листопаді фото 4

Тарифи на світло «заморозять» до кінця опалювального сезону. Вони складуть 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Домогосподарства, які споживають більше 250 кВт-год на місяць, платитимуть 1,68 грн за кВт-год.

Ціна на природний газ для побутових споживачів буде такою ж, як 24 лютого 2022 року. Якщо у домогосподарства укладено річний контракт на газ, встановлений в ньому тариф буде "заморожений" на час воєнного стану і ще на 6 місяців.

Тарифи на розподіл газу і поставку гарячої води також будуть зафіксовані на одному рівні.

Чи буде підвищення пенсій

Пенсії та тарифи: які зміни чекають на українців в листопаді фото 5

В жовтні в Україні підвищилась мінімальна заробітна плата, відповідно, підвищились пенсії.

Додаткові підвищення на листопад не заплановані. Ті пенсіонери, які мають право на підвищення пенсій, але не отримали його до 25 жовтня, можуть звернутися для перерахунку в листопаді до органів ПФУ

На підвищення пенсії мають право особи:

  • віком 65 років та старше,
  • що мають необхідний страховий стаж  — від 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно, 
  • особи віком від 70 до 75 років,
  • пенсіонери з «військовими пенсіями» та інваліди.
Теги: українці тарифи податки рецепт будівництво пенсіонери житло гроші стаж

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