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У Києві почали діяти нові тарифи на паркування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві почали діяти нові тарифи на паркування
фото ілюстративне

Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування можна в застосунку «Київ Цифровий»

Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс встановило з 7 листопада нові розцінки на платне паркування автомобілів у столиці. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Вартість паркування за годину на відведених платних парковках КП «Київтранспарксервіс» залежно від зони паркування встановлено в розмірі: 

  • І зона – 35 гривень;
  • ІІ зона – 25 гривень; 
  • ІІІ зона – 5 гривень. 

Абонементний талон на паркування з першого до останнього дня календарного місяця. Його місячна вартість у паркувальних зонах наступна:

  • І-ІІІ – 5733 гривні;
  • І-ІІ – 5145 гривень;
  • ІІ-ІІІ – 2940 гривень;
  • ІІІ – 882 гривні.

Вартість денного абонементного талону на легковий автомобіль від 8:00 до 22:00 в межах паркувальних зон становить:

  • І-ІІІ – 390 гривень; 
  • І-ІІ – 350 гривень;
  • ІІ-ІІІ – 250 гривень; 
  • ІІІ – 50 гривень.

Вартість послуг на паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках залежно від кількості годин паркування встановлено в розмірі:

  • до години включно – 5 грн;
  • до 2 годин включно – 10 грн;
  • до 12 годин включно – 11 грн;
  • до 13 годин включно – 16 грн;
  • до 14 годин включно – 21 грн;
  • за добу – 22 гривні.

У КМДА також нагадали, що знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування можна в застосунку «Київ Цифровий» у розділі «Погодинне паркування». Можливість придбати місячні паркувальні абонементи на грудень 2022 року з’явиться у застосунку наступного тижня.

Нагадаємо, у Києві 8 серпня тимчасово призупинили оплату паркування на муніципальних майданчиках комунального підприємства «Київтранспарксервіс».

Теги: Київ автомобіль тарифи

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