У Києві почали діяти нові тарифи на паркування

Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування можна в застосунку «Київ Цифровий»

Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс встановило з 7 листопада нові розцінки на платне паркування автомобілів у столиці. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Вартість паркування за годину на відведених платних парковках КП «Київтранспарксервіс» залежно від зони паркування встановлено в розмірі:

І зона – 35 гривень;

ІІ зона – 25 гривень;

ІІІ зона – 5 гривень.

Абонементний талон на паркування з першого до останнього дня календарного місяця. Його місячна вартість у паркувальних зонах наступна:

І-ІІІ – 5733 гривні;

І-ІІ – 5145 гривень;

ІІ-ІІІ – 2940 гривень;

ІІІ – 882 гривні.

Вартість денного абонементного талону на легковий автомобіль від 8:00 до 22:00 в межах паркувальних зон становить:

І-ІІІ – 390 гривень;

І-ІІ – 350 гривень;

ІІ-ІІІ – 250 гривень;

ІІІ – 50 гривень.

Вартість послуг на паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках залежно від кількості годин паркування встановлено в розмірі:

до години включно – 5 грн;

до 2 годин включно – 10 грн;

до 12 годин включно – 11 грн;

до 13 годин включно – 16 грн;

до 14 годин включно – 21 грн;

за добу – 22 гривні.

У КМДА також нагадали, що знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування можна в застосунку «Київ Цифровий» у розділі «Погодинне паркування». Можливість придбати місячні паркувальні абонементи на грудень 2022 року з’явиться у застосунку наступного тижня.

Нагадаємо, у Києві 8 серпня тимчасово призупинили оплату паркування на муніципальних майданчиках комунального підприємства «Київтранспарксервіс».