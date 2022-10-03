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«Укренерго» планує підвищити тарифи на передачу електроенергії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» планує підвищити тарифи на передачу електроенергії
«Укренерго» пояснює зростання тарифу на послуги з диспетчерського управління, зокрема, зростанням курсу долара та євро до гривні
фото ілюстративне

Збільшення тарифу може призвести до зростання цін на товари та послуги

НЕК «Укренерго» вирішило ініціювати підвищення у 2023 році на 84% тарифу на передачу електроенергії. Відповідний проєкт уже винесли для обговорення та розмістили на сайті компанії.

Згідно з документом, тариф на передачу електроенергії планують підняти на 84% – до 636,17 грн/МВт-год, а на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 234% – до 207, 63 грн/МВт-год.

«Укренерго» пояснює зростання тарифу на послуги з диспетчерського управління, зокрема, зростанням курсу долара та євро до гривні, збільшенням аварійного запасу «Укренерго», зростанням витрат на капітальні інвестиції, ціновими змінами на водопостачання та водовідведення.

Зазначається, що підвищення указаного тарифу напряму не впливає на населення. Оскільки постачання електроенергії побутовим споживачам здійснює постачальник універсальних послуг за фіксованими цінами, що передбачено Порядком формування цін на універсальні послуги. Водночас тариф може призвести до зростання цін на товари та послуги через вплив на промислових виробників та інших учасників ринку. 

Нагадаємо, у серпня президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Відповідно до закону №2479-IX, протягом дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення в Україні запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. Це означає, що тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться.

Також законодавством України передбачено, що громадяни за певних умов можуть не оплачувати деякі чи всі види комунальних послуг. Зокрема, якщо родина не перебуває вдома щонайменше 30 днів, вона може не сплачувати за воду і газ, але за умови відсутності лічильника.

 

Теги: тарифи Укренерго електроенергія

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