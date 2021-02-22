Депутатка від «Слуги народу» розповіла про подальші кроки у справі Шарія

Пропагандист Анатолій Шарій буде оголошений в розшук, якщо не з'явиться на допит до Служби безпеки України 22 лютого

Шарій відмиває кошти та втручається у справи суверенної країни, зазначила депутатка з президентської фракції

Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі каналу «Україна 24» розповіла про наступні кроки у справі блогера Анатолія Шарія, якому СБУ оголосила підозру у держзраді.

Зокрема, вона вважає, що Шарій не з'явиться на допит.

«Звичайно, він не з’явиться. І подальші кроки цілком очевидні – запит на екстрадицію, оголошення його в розшук. Тут дуже важливо, щоб спрацював Офіс генпрокурора, щоб був процесуальний нагляд прокуратури. Відповідно, всі запити, всі документи на екстрадицію буде готувати Генеральна прокуратура», – зазначила депутатка.

Кравчук також розповіла, що може зробити Верховна Рада.

«Що ми можемо зробити? Хіба тримати зв’язок з іспанськими громадськими організаціями, парламентарями, щоб вони зрозуміли правду: це є пропагандист, який просто ховається в Іспанії на віллі за декілька мільйонів, не зрозуміло за які гроші… не за рекламу ж з YoyTube він заробив гроші на цю віллу. Відмиває кошти та втручається у справи суверенної країни, намагаючись їй зашкодити», — сказала вона.

Раніше стало відомо, що буде з «Партією Шарія» через підозру у держзраді її лідеру.

У вівторок, 16 лютого, СБУ оголосила Анатолію Шарію підозру за двома статтями: державна зрада (Ч. 1 ст. 111, санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі) і порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (Ч.1 ст. 161, санкція - штраф або обмеження волі до п'яти років).

Пропагандист Анатолій Шарій буде оголошений в розшук, якщо не з'явиться на допит до Служби безпеки України 22 лютого. Дані про можливий запит на екстрадицію поки не розголошуються.

Шарій наразі проживає в Іспанії. Нещодавно українська громада в Іспанії навіть зверталася до уряду країни з проханням звернути увагу на Шарія, зокрема на походження коштів, за які він придбав будинок, у якому зараз мешкає.

Також стало відомо, що «Партія Шарія» висунула кандидатом на дочасних виборах до Верховної Ради на окрузі в Донецькій області адвоката ексберкутівців, яких судять за розстріл учасників Революції Гідності, Валентина Рибіна.

Раніше у Зеленського пояснили, як українцям заблокувати Youtube-канал Шарія.