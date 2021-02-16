У російського пропагандиста можуть бути проблеми через порівняння Навального з Гітлером

Програму Соловйова транслювали на федеральному телеканалі «Росія 1»

Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов у своїй програмі на каналі «Росія 1» порівняв Адольфа Гітлера і опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише РБК.

«Гітлер, до речі, був дуже сміливою людиною. На відміну від цього гульфікфюрера (Навального, – ред.) на косив від армії. Воював і воював відважно під час Першої світової війни. Так що з поняттям поваги у нас в країні стало якось дивно», – сказав Соловйов.

«Гитлер был лично очень смелым человеком...», — сказал Владимир Соловьев в эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1». Значительная часть программы была посвящена Алексею Навальному и протестам pic.twitter.com/avmpZ2mDas — Дождь (@tvrain) February 16, 2021

Після цього депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін направив запит російському генпрокурору, вказуючи в заяві, що Соловйов назвав Гітлера «дуже сміливою людиною, яка не косила від армії» і «воювала відважно під час Першої світової війни».

Депутат попросив генпрокурора перевірити висловлювання на порушення законів про протидію екстремістській діяльності та заборону на реабілітацію нацизму.

Зазначимо, Євросоюз готує рішення про санкції за порушення прав людини у зв’язку з вироком у Росії опозиціонеру Олексію Навальному.

Як відомо, адвокати російського опозиціонера Олексія Навального звернулися до Комітету міністрів Ради Європи у зв'язку з невиконанням Росією рішення ЄСПЛ у «справі Ів Роше».

Олексія Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння «Новачком». 2 лютого суд замінив політику умовний термін у «справі Ів Роше» на реальний – він повинен відбути в колонії два роки і вісім місяців.

23-го і 31 січня, а також 2 лютого після оголошення рішення суду по всій Росії пройшли акції на підтримку Навального. Силовики затримали щонайменше 11 тисяч учасників демонстрацій.