В Україні з'явиться центр протидії незаконній діяльності моряків



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Морський інформаційний центр також розташований у портовому місті Херсон

В Україні відкриють Національний центр протидії втягування українських моряків у незаконну діяльність за кордоном.

Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Крім того, МЗС відкрило вже другий в Україні Морський інформаційний центр. Він розташований у портовому місті Херсон.

Консульська служба посилює превентивний компонент менеджменту кризовими ситуаціями: готуємо до відкриття Національний центр протидії втягування українських моряків у незаконну діяльність за кордоном, а також - вже другий Інформцентр. Тепер у Херсоні. pic.twitter.com/URT16MVM0n — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 13 серпня 2018 р.

28 липня 2018-го з Греції до України повернулися 12 моряків, затриманих там за підозрою в контрабанді зброї. Згідно з рішенням суду, Грецію могли залишити 12 з 16 українських моряків. Ще четверо членів екіпажу — капітан, старший помічник та рядові матроси — будуть перебувати в Греції до з'ясування всіх обставин. У червні до України повернулися 6 моряків через півтора року заборони виїзду з Греції.

Також у Греції та Італії утримують близько 250 українських моряків.