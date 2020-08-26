В Україні з’явиться Національна соціальна сервісна служба



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Служба матиме мережу територіальних органів в усіх регіонах України

У середу Кабінет міністрів прийняв рішення, яким створено Національну соціальну сервісну службу як центральний орган виконавчої влади із територіальними органами. Про це розповіла на брифінгу міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

«Сьогодні було прийнято рішення уряду, яким створено Національну соціальну сервісну службу як центральний орган виконавчої влади із територіальними органами. На цю Національну соціальну сервісну службу буде покладено три головні функції держави. Перша — це реалізація соціальної політики, соціального захисту населення і захисту прав дітей, друге — це реалізація політики здійснення державного контролю під час надання соціальної підтримки та захисту прав дітей, і третє — це методичне забезпечення координації дій органів влади і органів місцевого самоврядування в частині соціальних послуг, соціальної роботи і забезпечення прав дитини», — сказала Лазебна.

З її слів, передбачається, що апарат служби буде створено у кількості 120 осіб.

«Також ми передбачаємо утворити 25 територіальних органів національної соціальної сервісної служби в усі областях та місті Києві», — додала міністр.

У відомстві запевняють, що з початком роботи Національної соціальної сервісної служби «держава нарешті отримає дієвий інструмент, який дозолять забезпечити людей адресною і якісною державною підтримкою у кожному куточку країни».