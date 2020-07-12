В найближчі 10-15 років людство чекає виклик, грізніший од Covid

Навіть, боюсь, од кліматичних змін

Скорбний образок. Дитячий майданчик, молодий тато одною рукою гойдає на гойдалці дівчинку ррв 3+ (якраз того віку, коли вже є про що й погомоніти), а в другій тримає телефона, одним пальцем гортаючи стрічку.

Тиша, сонце, полудень.

Порипує гойдалка: рип-рип...

Мовчки гойдається дитина.

Мовчки переглядає стрічку тато.

Apocalypse Now.

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(А ви дивуєтесь, чого вони за серіали голосують: це свого роду напівсон розуму, постійно приглушений до пасивно-рецептивного стан свідомости, як при нарко- чи алкозалежності: втеча від потреби приймати дорослі рішення, від живих стосунків і глибоких почуттів, від пов'язаної з ними відповідальности - від реальности загалом, звідки й роздратування кожною спробою до неї "навернути": одчепіться, чого пристали?.. Дитину ж - вигуляв, хліба - купив, на вибори - сходив, шо вам не так?..)

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Ось це і є головний виклик людству на найближчі 10-15 років.

Грізніший од Ковіду. І навіть, боюсь, од кліматичних змін.

Джерело: блог Оксани Забужко

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