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    Думки вголос

    В найближчі 10-15 років людство чекає виклик, грізніший од Covid

    • Оксана Забужко

      Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    • Розсилка
    В найближчі 10-15 років людство чекає виклик, грізніший од Covid

    Навіть, боюсь, од кліматичних змін

    Скорбний образок. Дитячий майданчик, молодий тато одною рукою гойдає на гойдалці дівчинку ррв 3+ (якраз того віку, коли вже є про що й погомоніти), а в другій тримає телефона, одним пальцем гортаючи стрічку.

    Тиша, сонце, полудень.

    Порипує гойдалка: рип-рип...

    Мовчки гойдається дитина.

    Мовчки переглядає стрічку тато.

    Apocalypse Now.
    ........................................

    (А ви дивуєтесь, чого вони за серіали голосують: це свого роду напівсон розуму, постійно приглушений до пасивно-рецептивного стан свідомости, як при нарко- чи алкозалежності: втеча від потреби приймати дорослі рішення, від живих стосунків і глибоких почуттів, від пов'язаної з ними відповідальности - від реальности загалом, звідки й роздратування кожною спробою до неї "навернути": одчепіться, чого пристали?.. Дитину ж - вигуляв, хліба - купив, на вибори - сходив, шо вам не так?..)

    –––––––––––––--
    Ось це і є головний виклик людству на найближчі 10-15 років.

    Грізніший од Ковіду. І навіть, боюсь, од кліматичних змін.

    Джерело: блог Оксани Забужко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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