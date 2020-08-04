У столиці з’явиться «соціальне таксі»



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Спочатку «Інватаксі» буде пілотним проєктом для 170 дітей з інвалідністю

Потреба у перевезенні людей з інвалідністю щороку зростає

Уже з вересня у Києві може запрацювати «соціальне таксі» або «Інватаксі для дітей з інвалідністю».

Для початку це буде пілотний проєкт для 170 дітей з інвалідністю, які потребують постійної реабілітації та повинні пересуватися містом. У разі підтвердження ефективності послуги «Інватаксі» буде доступне для всіх осіб з інвалідністю, які не можуть пересуватися самостійно. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Ми розуміємо, що транспортувати дітей з інвалідністю у звичайному громадському транспорті - не найлегше заняття. Для таких завдань у нас вже працює соціальний транспорт, який обладнаний для перевезень людей на кріслах колісних та супроводжуючих осіб. Але Київ поки що покривається не повністю, адже близько 8 тис. осіб з інвалідністю потребують спеціалізованого транспортного перевезення. «Інватаксі» збільшить кількість транспортних засобів та дозволить здійснювати більше перевезень і повністю покрити потребу», – зазначила Хонда.

За її словами, потреба у перевезенні людей з інвалідністю щороку зростає. Так, у 2018 році було здійснено 19 364 перевезення для 764 осіб, у 2019 – 20 152 перевезення для 801 особи. За перший квартал 2020 року було здійснено майже 8 тисяч перевезень для 410 осіб.

Запровадження послуги спростить для батьків та їхніх дітей доступ до необхідних послуг.