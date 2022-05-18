В Україні з’явиться новий орган воєнної розвідки

В Україні триває 84-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Верховна Рада забере функції військової контррозвідки у Служби безпеки

Парламент планує удосконалити організаційно-правові засади розвідувальної та контррозвідувальної діяльності, що дасть можливість створити Службу воєнної розвідки та контррозвідки України на базі розвідувального органу Міністерства оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний законопроєкт, зареєстрований 17 травня.

Законопроєктом вноситься зміни до Закону України «Про розвідку», які передбачають розширення функцій розвідувального органу Міноборони у сфері військово-технічного співробітництва та інформаційній сфері, зменшення граничної чисельності Служби зовнішньої розвідки.

Окремо за розвідувальним органом Міністерства оборони пропонується закріпити функції контррозвідувального забезпечення оборонного потенціалу, військовотехнічного співробітництва, оборонно-промислового комплексу, закордонних дипломатичних установ України, безпеки співробітників цих установ та членів їх сімей у державі перебування, відряджених за кордон громадян України, які обізнані у відомостях, що становлять державну таємницю, Збройних Сил України та інших військових формувань.

Крім цього, обранці ініціюють внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо припинення діяльності органів військової контррозвідки Служби безпеки України у зв’язку із передачею цієї функції до розвідувального органу Міноборони.

«Метою законопроєкту є оптимізація діяльності Служби зовнішньої розвідки шляхом зменшення граничної чисельності такого органу у зв’язку із передачею до розвідувального органу Міністерства оборони невластивих для зовнішньої розвідки воєнних сфер», – сказано у пояснювальній записці до проєкту змін.

Нагадаємо, що в Україні триває 84-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.