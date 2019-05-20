В Україну на інавгурацію Зеленського прибула делегація США



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Рік Перрі, міністр енергетики США

Американські гості на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі прилетіли до Києва

До Києва прибула делегація США на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі, який повинен взяти участь в інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє у Facebook посольство США в Україні.

«Раді вітати в Україні делегацію США на чолі з міністром енергетики Перрі, яка прибула на сьогоднішню інавгурацію новообраного Президента Володимира Зеленського. США глибоко віддані успіху стабільної, процвітаючої, демократичної і вільної України», - повідомили в посольстві.

Як відомо, сьогодні Зеленський складе присягу президента у Верховній Раді.

За даними Міністерства закордонних справ, на церемонії інавгурації новобраного президента України Зеленського будуть присутні близько 60 іноземних гостей.

Серед них - 5 президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини; віце-президент Туреччини, прем‘єр-міністр Молдови, глава парламенту Азербайджану; 4 віце-прем’єри: Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії; 4 міністри: від США - енергетики, від Канади - оборони, від Франції - з питань Європи, від Польщі - глава МЗС.

Європейський Союз на церемонії інавгурації представлятиме віце-президент Європейської Комісії Марош Шефчович, НАТО - помічник Генерального секретаря Альянсу, посол Алехандро Алваргонзалес. До складу делегації США на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі увійшли також спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор департаменту Європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Відман, та виконувач обов'язки голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Від ФРН на інавгурації буде присутній колишній федеральний президент Кристіан Вульфф.

Чеську Республіку представить Голова Сенату (верхньої палати) Парламенту Ярослав Кубера, Велику Британію - міністр у справах Співдружності і ООН лорд Тарік Ахмад.

Уряд Японії відправив на інавгурацію спеціального посланника прем'єр-міністра Японії Кійохіко Тояма.

Очікується, що після інавгурації в парламенті Зеленський візьме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та церемонії підняття Державного прапора України.

Потім президент і його дружина Олена Зеленська привітають глав іноземних делегацій. Після чого Зеленський побуває на прийомі для глав іноземних делегацій.

У другій половині дня понеділка у Зеленського заплановано двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій в Адміністрації президента України.

Зеленський був обраний президентом України на чергових виборах 21 квітня 2019 року, за нього проголосували 73,22% виборців.