В Україну намагалися нелегально ввезти обладнання на 13 млн грн для майнінгу криптовалют

В Україну з Гонконгу нелегально везли велику партію обладнання для видобутку криптовалют

В аеропорту «Бориспіль» митники виявили незаконне ввезення на територію України партії відеокарт для майнінгу (видобутку, - «Главком») криптовалют на 13 млн грн. Про це інформує прес-служба Фіскальної служби. Партія пристроїв прямувала на адресу вітчизняного суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності авіатранспортом.



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Фото прес-служби ДФС

В Україну з Гонконгу нелегально везли велику партію обладнання для видобутку криптовалют

В аеропорту «Бориспіль» митники виявили незаконне ввезення на територію України партії відеокарт для майнінгу (видобутку, - «Главком») криптовалют на 13 млн грн. Про це інформує прес-служба Фіскальної служби.

Партія пристроїв прямувала на адресу вітчизняного суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності авіатранспортом.

«Правопорушники відповідно до попереднього задуму та наміру придбали дороге обладнання на території Гонконгу та намагалися перемістити цей товар через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів, що містять неправдиві відомості стосовно вартості товару», — повідомили в ДФС.

Зазначається, що внаслідок такої незаконної оборудки Держбюджет міг втратити мільйони гривень.

Порушено адміністративну справу про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу України. 200 приладів вагою нетто 950 кг вилучено до винесення судом рішення у справі.

Мінімальна вартість вилученої партії товарів (згідно з інформацією на сайті гонконзького виробника) становить в еквіваленті 13 мільйонів гривень.