В Україну повернеться незначне похолодання: прогноз погоди на 18 лютого



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У Києві денна температура становитиме 4-6 градусів тепла

У всій Україні у понеділок, 18 лютого, буде тепла погода без опадів, очікується мінлива хмарність.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

У західних регіонах буде тепліше - там прогнозують від +5 до +8 градусів вдень, мінлива хмарність.

На півдні - від +6 до +8 градусів, прохолодніше - у Криму, там очікуються температури від 5 до 7 градусів.

У східних районах очікується не така тепла погода. Вдень стовпчик термометра підніметься лише до 2-4 градусів.

У центрі і на півночі країни - від +4 до +8 градусів вдень.

У Києві денна температура становитиме 4-6 градусів тепла.

У вівторок, 19 лютого, в Україну прийдуть справжні морози: вночі стовпчики термометра у Харківській і Луганській областях знизяться до -10. На решті території країни вночі похолодає до -4 -5. Однак вдень погода буде по-весняному теплою. У західному регіоні вдень від +5 до +7 градусів, у центральних областях від +3 до +5, у північних від +1 до +3, на сході від 0 до +2. На півдні потеплішає до +3 +6. По всій країні буде сонячно та сухо.