В Україну повернулося тепло, але з дощами на Закарпатті

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У Карпатах і на Закарпатті очікуються сильні дощі

У найближчу добу більша частина території України залишиться в теплій повітряній масі, лише західні області - в більш прохолодною. Погоду західних, південних і центральних областей визначатиме атмосферний фронт, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях, вранці, вдень також у південних (крім Запорізької) та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, в Карпатах і на Закарпатті сильні дощі; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м / с, вдень при грозах місцями шквали 15-20 м / с.

Температура вночі 7-12 °, вдень 21-26 °, в західних областях 17-22 °; в південних і східних областях вночі 11-16 °, вдень 24-29 °.

У Києві - без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 10-12 °, вдень 22-24 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 17 травня найвища температура вдень була +30,7 в 1975 році, найнижча вночі +3,5 в 1936 році.

18 травня - короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м / с, вдень місцями шквали 15-20 м / с.

Температура в західних областях вночі 7-12 °, вдень 14-19 °; на решті території вночі 10-15 °, вдень 20-26 °.

У Києві - вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м / с, при грозі поривчастий. Температура вночі 12-14 °, вдень 21-23 °.

16 травня о 9 годині ранку температура води в Чорному і Азовському морях була 17-22 °, біля Одеси 15 °, в Дніпрі біля Києва 18 °.