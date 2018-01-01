В Україну повертається холод: прогноз погоди на 31 січня

У середу, 31 січня, в Україні місцями пройде сніг з дощем, температура вдень від 0° до +5°

У найближчу добу, 31 січня, на територію України переміститься порція більш прохолодного повітря зі Скандинавії, тому температура в більшості областей знизиться, погоду з незначними опадами будуть визначати атмосферні фронти, до того ж збережеться штормовий вітер. Як повідомляє Укргідрометцентр, у середу в Україні місцями очікується невеликий



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У середу, 31 січня, в Україні місцями пройде сніг з дощем, температура вдень від 0° до +5°

У найближчу добу, 31 січня, на територію України переміститься порція більш прохолодного повітря зі Скандинавії, тому температура в більшості областей знизиться, погоду з незначними опадами будуть визначати атмосферні фронти, до того ж збережеться штормовий вітер.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у середу в Україні місцями очікується невеликий мокрий сніг, лише у південних, а вдень і в західних областях - без опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень на крайньому півдні та на Закарпатті вдень 3-8° тепла.

У Карпатах хмарно, температура -1...+1 градуси. 31 січня у горах Івано-Франківської та високогір'ї східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

На півночі України хмарно, місцями сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря -1...+1 градусів.

У центрі України хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря 0...+2 градусів.

На сході України хмарно, невеликий дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря 0...+2 градуси.

На півдні України ясно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градусів, вдень +5...+7 градусів.

У Києві - місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.