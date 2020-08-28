Китайські вчені знайшли небезпечне через коронавірус місце в квартирі



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Китайські вчені знайшли небезпечне через коронавірус місце в квартирі

Фахівці виявили SARS–CoV–2 на раковині, крані і ручці душа в давно порожній квартирі в китайському місті Гуанчжоу

Вчені з Китайського центру з контролю і профілактики захворювань знайшли потенційно небезпечне місце в квартирі, де може бути виявлений коронавірус – ним виявилася ванна кімната.

Про це пише Bloomberg.

Фахівці виявили SARS–CoV–2 на раковині, крані і ручці душа в давно порожній квартирі в китайському місті Гуанчжоу. Це навело вчених на думку, що вірус може підніматися вгору по стічних трубах – прямо під квартирою живе сім'я, у членів якої тижнем раніше підтвердили COVID–19.

Здогад вирішили перевірити: інфекціоністів цікавило, чи може вірус за допомогою мікрочастинок повітря поширитися під час змиву унітазу. В результаті SARS–CoV–2 виявили у ванних, які на 10 і 12 поверхів вище того, де проводили досвід.

«Таке відбувається, оскільки тверді і рідкі речовини спускаються по мережах, а каналізаційні гази, часто виявляються по запаху, іноді піднімаються вгору по трубах через відсутність достатньої кількості води», – розповіли в Міжнародній лабораторії якості повітря і здоров'я в австралійському Технологічному університеті Квінсленда.

Дані дослідження нагадують про найпотужніший спалах ГРВІ у Китаї. У 2003 році в гонконгському ЖК Amoy Gardens заразилися 329 осіб, 42 з них загинули. Причиною такого масового і стрімкого зараження стали несправні каналізаційні труби, по яких поширилася інфекція.