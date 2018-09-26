В Україну повертається тепла погода



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У п'ятницю вдень місцями буде до +22

Найближчої доби, 27 вересня, територія України ще залишиться в холодній повітряній масі, погоду більшої частини визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер у Україні без опадів, лише у Волинській, Львівській, Рівненській та північних областях вночі, вранці місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, в східних, південних і більшості центральних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16 ° тепла, в південній частині - до 18° (у Карпатах вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 4-9° тепла).

У Києві вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західний, 5-12 м/с. Температура вночі 6-8°, удень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 27 вересня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 30,3 градусів тепла в 1924 році, найнижча вночі - на позначці 1,2 градуса нижче нуля в 1906 році.

У п'ятницю, 28 вересня, в Україні без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

У Києві - без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень близько 20°.

26 вересня в 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 15-20°, у Дніпрі в межах Києва 15°.