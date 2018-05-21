В Україну повертається тепло

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До середи повітря прогріється до +28 градусів

У найближчу добу, 22 травня, погоду більшої частини території України визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, а прохолодне повітря, що охопив велику частину нашої території, вдень почне прогріватися, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі на півночі Лівобережжя, вдень на крайньому заході України місцями невеликі короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура вночі 8-13 °, на узбережжі морів до 16 °, у західній частині місцями 4-7 ° тепла; вдень 19-24 °, в південних, східних і Дніпропетровській областях місцями 25-28 °.

У Києві - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 9-11 °, вдень 21-23 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 22 травня найвища температура вдень була 32,0 ° в 2007 р., Найнижча вночі -1,7 ° у 1917р.

23 травня в Україні без опадів, лише вдень у західних областях та на Лівобережжі місцями невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура вночі 9-14 °, на півдні та сході до 17 °; вдень 23-28 °.

У Києві - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 12-14 °, вдень 25-27 °.

21 травня о 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 17-22 °; в Дніпрі біля Києва 18 °.