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    В Україну прибула помічниця держсекретаря США

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    Помічниця глави Держдепу США Деніз Наталі - В Україну прибула помічниця держсекретаря США
    Помічниця глави Держдепу США Деніз Наталі

    Керівниця Бюро Держдепу з питань конфліктів прибула, щоб поспілкуватись з українськими та міжнародними партнерами щодо конфлікту на Донбасі та підтримки ветеранів

    До України прибула керівниця Бюро Державного департаменту США з питань конфліктів і стабілізації ситуацій та помічниця глави Держдепу Деніз Наталі.

    Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

    «Ми раді вітати в Києві очільницю Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі, яка прибула, щоб поспілкуватись з українськими та міжнародними партнерами щодо конфлікту на Донбасі та підтримки ветеранів», - йдеться у повідомленні.

    Зокрема, вона розпочала свій візит до Києва з відвідання Майдану Незалежності і вшанування пам'яті героїв Небесної сотні, які «пожертвували своїм життям на підтримку євроатлантичного шляху України».

    Раніше повідомлялося, що помічниця держсекретаря США з конфліктів та операцій щодо стабілізації Деніз Наталі відвідає польські Варшаву і Краків і столицю України Київ у період з 30 вересня по 5 жовтня.

    Київ США ветеран політика учасники АТО посольство Україна Держдепартамент США
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