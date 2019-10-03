В Україну прибула помічниця держсекретаря США
Керівниця Бюро Держдепу з питань конфліктів прибула, щоб поспілкуватись з українськими та міжнародними партнерами щодо конфлікту на Донбасі та підтримки ветеранів
До України прибула керівниця Бюро Державного департаменту США з питань конфліктів і стабілізації ситуацій та помічниця глави Держдепу Деніз Наталі.
Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.
«Ми раді вітати в Києві очільницю Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі, яка прибула, щоб поспілкуватись з українськими та міжнародними партнерами щодо конфлікту на Донбасі та підтримки ветеранів», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, вона розпочала свій візит до Києва з відвідання Майдану Незалежності і вшанування пам'яті героїв Небесної сотні, які «пожертвували своїм життям на підтримку євроатлантичного шляху України».
(2/2) Очільниця Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій @CSOAsstSec Деніз Наталі розпочала свій візит до Києва, відвідавши Майдан і вшануваши пам'ять Небесної Сотні, яка пожертвувала своїм життям на підтримку євроатлантичного шляху України. pic.twitter.com/POMh7dcS90— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 3 октября 2019 г.
Раніше повідомлялося, що помічниця держсекретаря США з конфліктів та операцій щодо стабілізації Деніз Наталі відвідає польські Варшаву і Краків і столицю України Київ у період з 30 вересня по 5 жовтня.