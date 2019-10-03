В Україну прибула помічниця держсекретаря США



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Помічниця глави Держдепу США Деніз Наталі

Керівниця Бюро Держдепу з питань конфліктів прибула, щоб поспілкуватись з українськими та міжнародними партнерами щодо конфлікту на Донбасі та підтримки ветеранів

До України прибула керівниця Бюро Державного департаменту США з питань конфліктів і стабілізації ситуацій та помічниця глави Держдепу Деніз Наталі.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

«Ми раді вітати в Києві очільницю Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі, яка прибула, щоб поспілкуватись з українськими та міжнародними партнерами щодо конфлікту на Донбасі та підтримки ветеранів», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вона розпочала свій візит до Києва з відвідання Майдану Незалежності і вшанування пам'яті героїв Небесної сотні, які «пожертвували своїм життям на підтримку євроатлантичного шляху України».

(2/2) Очільниця Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій @CSOAsstSec Деніз Наталі розпочала свій візит до Києва, відвідавши Майдан і вшануваши пам'ять Небесної Сотні, яка пожертвувала своїм життям на підтримку євроатлантичного шляху України. pic.twitter.com/POMh7dcS90 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 3 октября 2019 г.

Раніше повідомлялося, що помічниця держсекретаря США з конфліктів та операцій щодо стабілізації Деніз Наталі відвідає польські Варшаву і Краків і столицю України Київ у період з 30 вересня по 5 жовтня.