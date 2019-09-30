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    Помічник держсекретаря США приїде в Україну

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    Помічник держсекретаря США приїде в Україну

    Помічник держсекретаря Деніз Наталі з Бюро операцій з врегулювання конфліктів і стабілізації відвідає Варшаву і Краків (Польща) та Київ (Україна) з 30 вересня по 5 жовтня

    Помічник держсекретаря США з конфліктів та операцій щодо стабілізації Деніз Наталі відвідає польські Варшаву і Краків і столицю України Київ у період з 30 вересня по 5 жовтня. Про це йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою Держдепартаменту США.

    У Києві помічник держсекретаря зустрінеться з міністром у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Спеціальною моніторинговою місією Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні та неурядовими організаціями та організаціями громадянського суспільства для обговорення підтримки реінтеграції ветеранів та конфлікту на Донбасі.

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    Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський запрошував американського колегу Дональда Трампа відвідати Україну під час двосторонньої зустріч з  Трампом у Нью-Йорку. Тоді зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом проходила в рамках візиту президента України до США для участі в Генеральній асамблеї ООН.

    Крім того, президент України Володимир Зеленський має намір  ще раз відвідати США, цього разу - з офіційним візитом.

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