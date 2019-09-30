Помічник держсекретаря США приїде в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Помічник держсекретаря Деніз Наталі з Бюро операцій з врегулювання конфліктів і стабілізації відвідає Варшаву і Краків (Польща) та Київ (Україна) з 30 вересня по 5 жовтня

Помічник держсекретаря США з конфліктів та операцій щодо стабілізації Деніз Наталі відвідає польські Варшаву і Краків і столицю України Київ у період з 30 вересня по 5 жовтня. Про це йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою Держдепартаменту США.

У Києві помічник держсекретаря зустрінеться з міністром у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Спеціальною моніторинговою місією Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні та неурядовими організаціями та організаціями громадянського суспільства для обговорення підтримки реінтеграції ветеранів та конфлікту на Донбасі.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський запрошував американського колегу Дональда Трампа відвідати Україну під час двосторонньої зустріч з Трампом у Нью-Йорку. Тоді зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом проходила в рамках візиту президента України до США для участі в Генеральній асамблеї ООН.

Крім того, президент України Володимир Зеленський має намір ще раз відвідати США, цього разу - з офіційним візитом.