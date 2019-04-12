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    Суспільство

    Вихідні в Україні будуть переважно холодними

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    Вихідні в Україні будуть переважно холодними

    Протягом вихідних середня температура повітря вдень становитиме близько +10+12

    Вихідні в Україні будуть переважно холодними, лише на Сході та Півдні повітря залишиться теплішим. Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Facebook

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    Зазначається, що у суботу та неділю протягом дня очікується на Заході та Півночі +7+12 градусів, у Центрі +10+15 градусів, на Півдні та Сході +14+18 градусів.

    «Дощі найбільш ймовірні 13 квітня у східній частині України, 14 квітня - на Півдні. На решті території буде без істотних опадів», - пише синоптик.

    Діденко інформує, що у Києві 13-14 квітня переважатиме прохолодна погода, температура повітря +8+10 градусів, проте істотні опади малоймовірні.

    Важливий нюанс, зауважує метеоролог, на наступному тижні на Заході та на крайній півночі можливі місцями заморозки.

    Потепління в Україні передбачається орієнтовно з середи.

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