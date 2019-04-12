Вихідні в Україні будуть переважно холодними
-
Розсилка
Протягом вихідних середня температура повітря вдень становитиме близько +10+12
Вихідні в Україні будуть переважно холодними, лише на Сході та Півдні повітря залишиться теплішим. Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Facebook.
Зазначається, що у суботу та неділю протягом дня очікується на Заході та Півночі +7+12 градусів, у Центрі +10+15 градусів, на Півдні та Сході +14+18 градусів.
«Дощі найбільш ймовірні 13 квітня у східній частині України, 14 квітня - на Півдні. На решті території буде без істотних опадів», - пише синоптик.
Діденко інформує, що у Києві 13-14 квітня переважатиме прохолодна погода, температура повітря +8+10 градусів, проте істотні опади малоймовірні.
Важливий нюанс, зауважує метеоролог, на наступному тижні на Заході та на крайній півночі можливі місцями заморозки.
Потепління в Україні передбачається орієнтовно з середи.