В Україну прийшла осінь: вночі вже буде до +6



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Найхолодніше на вихідних буде у Карпатах

8 вересня в Києві хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +15...+22 градуси.

У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +6...+11 градусів, удень +11...+16 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, у Чернігівській і Сумській областях без істотних опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +16...+22 градуси, у Чернігівській і Сумській областях +21...+26 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, дощ, місцями сильний, вдень місцями гроза, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+17 градусів, удень +17...+24 градуси, у Вінницькій області +15...+20 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень дощ, місцями сильний, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +21...+27 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, дощ, місцями сильний, вдень місцями грози, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +17...+24 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, вдень місцями грози, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +18...+23 градуси.

7 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+23 градуси, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.