В Україну сьогодні прибуде глава МЗС Німеччини
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Хайко Маас приїде в Київ 31 травня
Для Хайко Мааса це перший візит в Україну на посаді голови зовнішньополітичного відомства ФРН
В Україну сьогодні, 31 травня, прибуде з дводенним візитом міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас. Про це повідомила прес-служба українського МЗС.
Основна мета робочого візиту координатора німецької зовнішньої політики - переговори з українським колегою Павлом Клімкіним, в основному про посилення взаємодії заради політичного врегулювання на Донбасі.
Після прильоту до Києва міністри вирушать на підконтрольну Києву частину Донецької області, щоб на місці ознайомитися зі станом справ в регіоні.
Нагадаємо, 29 травня Україну відвідав президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.