Порошенко зустрінеться у Києві з президентом Німеччини

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Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр також відвідає Львів

29-30 травня в Україну з офіційним візитом прибуде президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

О 12:20 очікується офіційна церемонія зустрічі президента Німеччини у Маріїнському палаці у Києві.

О 13:15 відбудеться зустріч Штайнмаєра та президента України Петра Порошенка з представниками ЗМІ.

Під час візиту президента Німеччини планується обговорення питань двостороннього та багатостороннього співробітництва, а також шляхів подальшої підтримки Німеччиною європейської та євроатлантичної інтеграції України.

«Окрема увага буде приділена ситуації на Донбасі та питанню розміщення миротворчої місії ООН в окупованому регіоні», - повідомили у прес-службі.

Зазначається, що президент Німеччини також відвідає Львів.

Нагадаємо, Порошенко під час візиту у травні до Німеччини обговорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном «дорожню карту» імплементації Мінських домовленостей та залучення миротворців ООН у окупованій частині Донбасу.