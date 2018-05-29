Порошенко зустрінеться у Києві з президентом Німеччини
-
Розсилка
Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр також відвідає Львів
29-30 травня в Україну з офіційним візитом прибуде президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Про це повідомляє прес-служба президента України.
О 12:20 очікується офіційна церемонія зустрічі президента Німеччини у Маріїнському палаці у Києві.
О 13:15 відбудеться зустріч Штайнмаєра та президента України Петра Порошенка з представниками ЗМІ.
Під час візиту президента Німеччини планується обговорення питань двостороннього та багатостороннього співробітництва, а також шляхів подальшої підтримки Німеччиною європейської та євроатлантичної інтеграції України.
«Окрема увага буде приділена ситуації на Донбасі та питанню розміщення миротворчої місії ООН в окупованому регіоні», - повідомили у прес-службі.
Зазначається, що президент Німеччини також відвідає Львів.
Нагадаємо, Порошенко під час візиту у травні до Німеччини обговорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном «дорожню карту» імплементації Мінських домовленостей та залучення миротворців ООН у окупованій частині Донбасу.