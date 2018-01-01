В Україну йде похолодання: прогноз погоди на 19 лютого

Найхолодніше буде на Сумщині та Тернопільщині

Погода 19 лютого в деяких областях України буде здебільшого сніжною та холодною, а все через фронт, який зміститься на схід, щоправда на заході та більшій частині півночі опади не очікуються.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Сніг 19 лютого є найбільш імовірним на сході, південному сході та у центрі, окрім Вінниччини та районів Кропивницького. Почне затікати холод», – зауважила експерт.

Щодо температури, то, за її словами, вдень загалом очікується від 1 до 5 градусів морозу.

«На Півдні та південному сході – 0 – +3 градуси. У Києві очікується до -3 градусів. Суттєвий сніг – навряд, так, може щось трохи політати максимум. На дорогах стане слизькіше, обережно! Надалі морози зміцніють ще на кілька градусів. Готуйтеся до холодного тижня», – додає вона.

За інформацією Українського гідрометцентру, найхолодніше буде на Сумщині та Тернопільщині, де прогнозується 2-4 градуси морозу, а найтепліше на Запоріжжі, Одещині, Миколаївщині, Закарпатті та у Криму – тут очікується +2 – +4 градуси.