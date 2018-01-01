В Україну йде потепління з мокрим снігом і дощем

У середу в Україні буде переважно без опадів

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме гребінь східного антициклону і холодна повітряна маса, яка вдень дуже повільно почне відступати за межі країни, повідомляє Укргідрометцентр у вівторок. У середу в Україні переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у південній частині вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі



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У середу в Україні буде переважно без опадів

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме гребінь східного антициклону і холодна повітряна маса, яка вдень дуже повільно почне відступати за межі країни, повідомляє Укргідрометцентр у вівторок.

У середу в Україні переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у південній частині вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, в західних областях місцями 13-18°, удень 0-5° морозу, в південних, східних областях і на Закарпатті вночі 1-7° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві - без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 7 лютого найвища температура вдень була 9,2° у 2004 р., найнижча вночі -32,2° у 1929 р.

На 8 лютого синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні: вночі в Одеській, Миколаївській, Вінницькій і західних областях, вдень в Україні, окрім сходу, мокрий сніг (на півдні, в Закарпатті і в центральних областях - із дощем), у південних і центральних областях місцями сильні опади; у північній частині місцями ожеледь і налипання мокрого снігу.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південних областях і на Закарпатті вночі близько 0°, удень 1-8° тепла.

У Києві - вночі без опадів, удень мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.