В Україну йде тепло. Воно принесе опади і калюжі

У неділю морози в Україні зміняться теплом

У неділю, 28 січня, тепла повітряна маса атлантичного походження прийде в Україну, що призведе до потепління по всій території. Про це пише у Facebook синоптик Наталка Діденко. За її словами, протягом неділі температура повітря підвищиться до 0-4 градусів морозу, на заході буде 0-5 градусів тепла. На Закарпатті ті, хто кваситиметься у чудових



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У неділю морози в Україні зміняться теплом

У неділю, 28 січня, тепла повітряна маса атлантичного походження прийде в Україну, що призведе до потепління по всій території. Про це пише у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, протягом неділі температура повітря підвищиться до 0-4 градусів морозу, на заході буде 0-5 градусів тепла. На Закарпатті ті, хто кваситиметься у чудових термальних басейнах, вдихатиме навіть +5+7 градусів.

«З понеділка «плюси» переважатимуть в усій Україні. Потепління притягне в гості з собою родичів - опади, високу вологість, щільну хмарність, пронизливий вітер, калюжі та кашу під ногами», - попереджує Діденко.

Синоптик також зауважила, що завтра в Україні очікується мокрий сніг, на заході з дощем (бо там найтепліше буде). Південна частина, південний захід - Одещина, Чернівецька область - без істотних опадів.

Ввечері у неділю опади та вітер посиляться.

У Києві сьогодні вже атлантичне сіре вогке повітря примчало. 28 січня у столиці випадатиме мокрий сніг, найближчої ночі ще морозно, завтра вдень 0-3 градуси морозу, ожеледиця, ускладнення ситуації на дорогах. З понеділка у Києві буде ще тепліше - домінуватимуть опади та вітряна погода.

Нагадаємо, хвилю обговорень в мережі викликав ролик, який показує, як японець купається у відкритому водоймищі при температурі повітря -60 градусів.