В Україну йдуть дощі з грозами, але буде тепло



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У Києві вдень до +28, опадів не очікується

Погода на сьогодні: 5 вересня 2018 року в Україні переважно без опадів, тільки на заході та, місцями, на півдні очікуються дощі з грозами, температура повітря підніметься до +29. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, на заході очікуються дощі з грозами, денна температура становитиме від +23 до +26, вночі до +16. На півночі України без опадів, температура повітря вдень від +26 до +28 до +18 вночі, в центральних областях від +26 до +28, вночі - до +17.

У східних регіонах без опадів, денна температура від +26 до +29, вночі до +16. На півдні місцями очікуються зливи, температура повітря від +25 до +29 вдень, вночі до +20, у Криму теж очікується гроза, температура підніметься до +29 вдень та +19 вночі.

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +26 до +28, вночі від +16 до +18.