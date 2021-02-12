Морози до -12 і сніг: прогноз погоди в Україні на 12 лютого

Найхолодніше буде у західних областях

Погода в Україні у п'ятницю, 12 лютого, буде морозною та з великою кількістю опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України хмарно, сніг, заметіль, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -9...-14 градусів, вдень -9...-14 градусів.

У Карпатах вночі сніг, вдень невеликий сніг, температура вночі -18...-23 градуси, вдень -18...-23 градуси.

На півночі України хмарно, вночі істотний сніг, вдень помірний сніг, заметіль, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, удень -6...-11 градусів, у Сумській області вночі та вдень -1...-6 градусів.

У центрі України хмарно, сніг, мокрий сніг, вночі у Вінницькій і Черкаській областях істотний сніг, заметіль, на дорогах ожеледиця; вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря у Вінницькій області вночі та вдень -8...-13 градусів, в Черкаській області вночі та вдень -6...-11 градусів, в Кіровоградській і Полтавській областях вночі і вдень -1...-6 градусів, у Дніпропетровській області вночі та вдень 0...+5 градусів.

Прогноз погоди на 12 лютого

На сході України хмарно, дощ, вдень в Харківській області з переходом на сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+ градусів, удень +1...+6 градусів, в Луганській області вночі та вдень +3...+8 градусів.

На півдні України хмарно, в Одеській і Миколаївській областях вночі істотний сніг, вдень помірний сніг, заметіль, на дорогах ожеледиця, температура вночі та вдень -4...-10 градусів. У Херсонській і Запорізькій областях дощ з переходом вдень у сніг, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, температура вночі і вдень 0...+6 градусів. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У Криму хмарно, невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +3...+8 градусів.

За прогнозом погоди на п'ятницю, 12 лютого, в Києві хмарно, вдень помірний сніг, заметіль, вночі істотний сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вдень -9...-11 градусів, вночі -9...-11 градусів.