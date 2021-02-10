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    Стало відомо, коли морози залишать Україну

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    В Україну сунуть ще два циклони - Стало відомо, коли морози залишать Україну
    В Україну сунуть ще два циклони
    Фото: Андрій Черченко/Facebook

    Найхолодніше буде після 15 лютого

    Понад тиждень в Україні вирує негода, більшість міст завалює снігом, на дорогах ожеледь. За прогнозами синоптиків, така погода триматиметься ще до кінця лютого. Про це повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня, передає Gazeta.ua.

    «Чекаємо підряд ще два циклони. Перший буде менш активний. А 12–13 лютого – сильніший. У західних та північних областях прогнозуємо великі снігопади. У центральних та східних областях буде мокрий сніг, на півдні — дощ. Не обійдеться без ожеледі, налипання мокрого снігу та сильних поривів вітру до 20 метрів за секунду. У більшості областей навіть хуртовини», – розповіла вона.

    Найхолодніше буде після 15 лютого. За словами синоптикині, снігопади припиняться, але вдарять морози по всій території країни. На півночі, заході позначки термометрів опускатимуться до -18°С, місцями до -24°С.

    Із 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.

    Через негоду в Україні йдуть під воду населені пункти та автівки, люди не можуть вийти з під’їздів, а люди частіше потрапляють у ДТП. 

    В Україні 10 лютого ожеледь, через складні погодні умови оголошено І рівень небезпечностіУ західних, північних і центральних областях йде сніг, місцями значний сніг, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях вдень – сніг із дощем.

    Теги: міст негода дощ
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